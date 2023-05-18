В Австралии акула трижды напала на серфингиста и убила его

На Юге Австралии у побережья были обнаружены части гидрокостюма и обломки доски для серфинга, принадлежавшие одному из серферов. Выяснилось, что на мужчину напала акула и растерзала его.

Как сообщает местный телеканал 9News, останков мужчины не нашли, но выяснили, что эти вещи принадлежат 46-летнему учителю Саймону Бакканелло, занимавшемуся серфингом у побережья Южной Австралии 14 мая.

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Телеканал сообщил, что один из серферов Джейден Миллер стал свидетелем нападения. Он рассказал следующее: "Я видел, как его доска выдвигается "на могилу", что означает, что он под водой, и его доску затягивает под воду… Он ушел. Мы видели, как акула просто металась сзади. Акула, очевидно, отпустила, вернулась и схватила его в третий раз.

Отмечается, что такое поведение нетипично для акул, если оно атакует жертву, то только один раз, а не так, что атакует снова и снова.

Полиция Южной Австралии сообщила, что жертву считали мертвой, хотя экстренным службам не удалось обнаружить его тело, но был найден кусок гидрокостюма и куски белого полистирола, которые, вероятно, являлись материалом для доски для серфинга.

Директор Флоридской программы по исследованию акул в Музее Флориды Гэвин Нейлор сказал, что акула, которая неоднократно нападает на одного человека, "нетипична".

"Если причиной укуса является хищничество или территориальность, они могут совершить первый укус, а затем вернуться к укусу снова", — сказал он в комментарии Live Science. По его словам, причина возвращения к жертве зависит от привлеченного вида, который в недавнем инциденте пока неизвестен.

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Он объяснил, что некоторые акулы (Carcharodon carcharias) во время охоты на тюленей "устраивают засаду" – сначала кусают жертву, а затем ждут, пока животное истечет кровью и ослабнет, прежде чем вернуться назад.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании руководил дроном и заметил трех акул у популярного пляжа в Австралии. Он предупредил спасателей, чтобы они эвакуировали отдыхающих из воды.

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