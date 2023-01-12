В Австралии мужчина с помощью дрона спас пловцов от нападения акул (видео)

Житель Великобритании с помощью дрона заметил трех акул у популярного пляжа в Австралии. Хищники направлялись навстречу пловцам.

Мужчина успел оперативно предупредить спасателей. Об этом сообщает The Daily Mail.

Девид Альфонсо с семьей проводили семейный отдых на пляже Милап. Во время наблюдения за водой из дрона, мужчина заметил акул в нескольких метрах от пляжа.

"В течение 30 секунд я заметил сразу несколько акул на мелководье. Это было примерно в двух-трех метрах от берега, один из хищников плыл навстречу пловцам", – сказал он.

Британец рассказал, что показал спасателю кадры с акулой, похожей на двухметровую бронзовую акулу. После этого работники береговой охраны провели эвакуацию пловцов из воды.

Пляж был закрыт на четыре часа, пока акула была поблизости. Еще одна акула, длиной около трех метров, походила на большую белую.

Напомним, ранее группу любителей рыбалки в Новой Зеландии ожидал ужасающий сюрприз, когда акула неожиданно приземлилась на нос их лодки и начала барахтаться.

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