В Австралии мужчина спасся от нападения крокодила благодаря 'армейскому приему'

Рыбалка в Австралии пережил нападение почти пятиметрового крокодила, затащившего глубоко под воду. Мужу удалось отбиться от пресмыкающегося благодаря "армейскому приему".

Как сообщает Daily Star, 44-летний рыбак вырвался от крокодила после того, как сунул пальцы в его глаза. Однако во время борьбы с пресмыкающимся он получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

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"44-летнему мужчине посчастливилось остаться в живых даже после того, как монстр трижды укусил его, оставив у него многочисленные переломы и тяжелые травмы головы, живота и ноги", – пишет издание.

Отмечается, что инцидент произошел на популярном месте для кемпинга Арчер-Пойнт, почти в 20 км к югу от Куктауна на полуострове Кейп-Йорк в Квинсленде.

Когда мужчина решил скупиться в озере, крокодил схватил его челюстями, трижды укусил и стал тащить ко дну. Однако мужчина воткнул свои пальцы в глаза пресмыкающемуся, вырвался и доплыл до камней. Люди, отдыхавшие в кемпинге, оказали ему первую помощь и вызвали скорую.

Сотрудники скорой помощи оказали помощь раненому и доставили его в больницу Кернса. Сообщается, что состояние 44-летнего мужчины после инцидента стабильное.

Напомним, в феврале 2023 года в Австралии акула напала на 16-летнюю девушку и разодрала ее. Инцидент произошел в пригороде Перты возле порта Фримантл.

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