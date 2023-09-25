В Австралии нашли редкую рыбу с лапками, которую считали вымершей (фото и видео)

Редкую рыбу с лапками нашли в Австралии. Считалось, что эта пандемическая рыба умерла 20 лет назад.

Неожиданную находку совершила местная жительница Керри Яр во время пробежки на одном из местных пляжей в Примроуз-Сэндсе, сообщает Daily Star.

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Вместо плавников у рыбы были лапки, похожие на руки с пальцами. Девушка сказала, что когда бегает по пляжу, то всегда обращает внимание на различные морские создания, вылезающие на берег из воды. А когда увидела эту "рукастую" рыбу, то была удивлена.

Она выложила фото существа в соцсетях. Там нашлись специалисты, указавшие, что это пятнистая рыба Brachionichthys hirsutus, считалось, что она вымерла 20 лет назад.

По словам Карли Дивайн, представительницы Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии, всего на территории Земли сейчас насчитывается не более 2 000 этих причудливых существ. "К находке, сделанной в минувшие выходные, мы думали, что популяция рыб в Примроуз-Сэндсе вымерла и что это произошло еще до 2005 года", - отметила она.

Она отметила, что в течение многих лет поисков ученым так и не удалось обнаружить ни одного представителя этого вида в указанном районе. Однако теперь у них есть повод возобновить исследование.

Brachionichthys hirsutus, или пятнистая рукастая рыба – это вид рыб семьи Brachionichthyidae. Эндемик прибрежных вод в Тасмании, Австралия.

Она имеет темно-коричневую или черную окраску с белыми или желтыми пятнами. Грудные плавники рыбы имеют длинные плавники, похожие на руки. Рыба использует их для передвижения по дну. Она питается мелкими беспозвоночными, такими как креветки и личинки моллюсков.

Ранее в Австралии отдыхающие заметили на пляже загадочных существ, выброшенных на берег. Они были похожи на надутых змей и на ощупь были липкими.

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