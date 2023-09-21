В Австралии на пляже люди обнаружили загадочных липких ''инопланетян'' (фото)

На пляжах в Австралии отдыхающие заметили загадочных существ, которых выбросило на берег. Они были похожи на надутых змей и на ощупь были липкими.

Как сообщает Daily Mail, одно такое неизвестное существо мужчина обнаружил на берегу неподалеку от города Аделаида, штат Южная Австралия. Он выложил фото находки на форум Reddit, надеясь узнать, с чем столкнулся.

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Вынесенные океаном загадочные существа снаружи кажутся бесформенными, желеобразными и покрытыми крапинками. Многие пользователи заявили, что они похожи на инопланетян.

Однако один из комментаторов оказался морским биологом и объяснил, что существо на фото — колония асцидий, водящаяся в прибрежных зонах.

"Каждое из этих маленьких желтых точек – это отдельное животное, которое называется зооидом, но все они генетически идентичны в рамках колонии", – написал специалист. Существо есть смесь позвоночного и беспозвоночного, объяснил он, объяснил он. Асцидии безопасны для людей.

Пользователи сети Reddit считают, что это некая "плацента пришельцев".

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