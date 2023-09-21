В Австралії на пляжі люди виявили загадкових липких ''інопланетян'' (фото)

На пляжах в Австралії відпочивальники помітили загадкових істот, яких повикидало на берег. Вони були схожі на надутих змій і на дотик були липкими.

Як повідомляє Daily Mail, одну таку невідому істоту чоловік виявив на березі неподалік міста Аделаїда, штат Південна Австралія. Він виклав фото знахідки на форум Reddit, сподіваючись дізнатися, з чим саме зіткнувся.

Читайте також: Пляж в Аргентині вкрило "членами", які виявилися морськими червами (фото)

Винесені океаном загадкові істоти зовні здаються безформними, желеподібними й вкриті цятками. Багато користувачів заявили, що вони схожі на інопланетян.

Однак один із коментаторів виявився морським біологом і пояснив, що істота на фото — колонія асцидій, які водяться в прибережних зонах.

"Кожна з цих маленьких жовтих точок – це окрема тварина, яка називається зооїдом, але всі вони генетично ідентичні в рамках колонії", – написав фахівець. Істота є сумішшю хребетного та безхребетного, пояснив він, пояснив він. Асцидії є безпечними для людей.

Користувачі мережі Reddit вважають, що це якась "плацента прибульців".

Пропонуємо почитати, як у Мексиці блискавка влучила у двох людей на пляжі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!