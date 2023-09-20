У Мексиці блискавка влучила у двох людей, що відпочивали на пляжі (відео удару)

Двоє людей загинули від удару блискавки на пляжі в Мексиці. Інцидент стався на пляжі у місті Акіла (штат Мічоакан).

Коли погода погіршилася, відпочивальники намагалися втекти з пляжу якнайшвидше, помітивши зміну погодних умов.

На кадрах, що розійшлися по соцмережах, видно, як у жінку, що йшла берегом пляжу, вдарила блискавка. За кілька секунд вона вразила чоловіка, що йшов попереду.

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За інформацією видання marca, 33-річна туристка з Гуанахуато померла на місці, а чоловік — місцевий житель, продавець ремісничих виробів і гамаків — помер пізніше в лікарні.

Видання пише, що люди, які загинули, поспішали зібрати свої речі, щоб залишити пляж. Однак у них потрапив сильний розряд струму.

Нагадаємо, у Краснодарському краї 49-річний мешканець Криму загинув після удару блискавки. Вона "атакувала" його на овочевій базі під Краснодаром прямо в голову.

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