В Австрии микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком: четверо погибших (фото)

Утром 1 апреля на автобане недалеко от австрийского населенного пункта Зеебенштайн в направлении Вены произошла серьезная авария с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находились граждане Украины. Всех пострадавших доставили в больницу.

Как сообщает ORF со ссылкой на полицию, микроавтобус и грузовик столкнулись лоб в лоб. В результате аварии погибли четыре человека, а еще шесть получили травмы, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии.

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Спасатели отмечают, что некоторые пассажиры микроавтобуса оказались заблокированы, и для их освобождения пришлось использовать специальное оборудование.

По словам представителя полиции Иоганна Баумшлагера, вероятно, грузовик выезжал с парковки, когда с ним столкнулся микроавтобус. В транспортном средстве находились граждане Украины, однако полиция подчеркнула, что инцидент не связан с контрабандой или преследованием.

Для оказания помощи привлекли три вертолета, три бригады скорой помощи, девять спасательных машин и девять пожарных автомобилей.

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