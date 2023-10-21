В Австрии обнаружили развалины огромной школы для гладиаторов в возрасте 1700 лет в отличном состоянии (фото)

Австрийские археологи обнаружили прекрасно сохранившиеся развалины школы гладиаторов в окрестностях Вены. Хотя раскопки еще не начались, радиолокационные снимки уже показали, что комплекс включал в себя множество комнат, где проживали гладиаторы, а также место для тренировок и большую баню. Также была найдена информация о возможном кладбище за стенами школы, где похоронены бойцы, погибшие во время тренировок.

Об этом сообщает Би-би-си.

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Эта находка считается сенсацией и может составить конкуренцию знаменитому Лудусу Магнусу - крупнейшей школе гладиаторов в Древнем Риме. Древний город Карнунт, где нашли эти руины, играет важную историческую роль как военный и торговый центр, объединявший азиатские провинции Римской империи с землями в центральной и северной Европе.

Начало раскопок еще не запланировано, и разрабатывается план для лучшей сохранности найденных руин. Территория школы настолько велика, что до сих пор исследовано менее одного процента всей площади, хотя раскопки на этом месте ведутся с 1870-х годов.

Напомним, в Финляндии обнаружили меч крестоносцев 12 века.

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