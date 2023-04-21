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В Бельгии обнаружили старинное римское святилище и кладбище (фото)

Максим Карпенко

В Бельгии обнаружили старинное римское святилище и кладбище (фото)

Археологи обнаружили римское святилище и кладбище в Елевите близ Земста, Бельгия. Команда проводила исследование почвы на месте ныне снесенной велосипедной дорожки в спортивном парке Ван Иннис.

Элевийт был впервые заселен римлянами в 1 веке нашей эры как викус (деревенское поселение), расположенное на перекрестке дивертикулуальной дороги, соединяющей восточный город Тонгерен с западным городом Булонь. Об этом сообщает HeritageDaily.

Отмечается, что команда обнаружила следы могильников, круглые рвы и поселения, датируемые железным веком. Исследователи также нашли римское кладбище с тридцати захоронений и свидетельство существования святилища под открытым небом для поклонения римскому пантеону богов.

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"Эти находки уникальны для Земста. Даже во всей Фландрии такие сооружения очень редки и почти не встречаются. Последний раз, когда это было зафиксировано археологически, датируется перед началом веков", рассказали ученые.

По словам исследователей, кладбище содержит кремационные захоронения, где, согласно традиции, покойного клали на кремационный костер, а затем прах клали в урны и хоронили.

 

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