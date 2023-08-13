В Белгороде в результате взрыва повреждены многоэтажки и автомобили (фото, видео)

Вечером 13 августа в Белгороде на россии прогремел взрыв. Предварительно, город был атакован беспилотником.

Как сообщают местные в соцсетях, в результате падения обломков сбитого дрона на улице Есенина повреждены многоэтажки и автомобили.

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Местные паблики со ссылкой на очевидцев пишут, что на месте инцидента работают экстренные службы.

Момент взрыва в Белгороде и его последствия зафиксировали жители на фото и видео.

По предварительным данным, пострадавших среди населения нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал: "По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д. 9, корпус 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Самое главное – пострадавших нет. Пообщался с жильцами поврежденных квартир: выбиты окна, повреждены кондиционеры, иссечен фасад здания. Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили около 15 машин".

Он добавил, что причины происшествия устанавливаются. По предварительной версии, повреждение произошло в результате атаки БПЛА.

Напомним, утром 11 августа в Москве раздался взрыв. Выяснилось, что силы ПВО отражали атаку беспилотника.

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