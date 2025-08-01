В большинстве областей ожидается спокойная погода с комфортной температурой: прогноз в Украине на выходные

Первые выходные августа в Украине обещают быть преимущественно спокойными и комфортными благодаря действию зоны повышенного атмосферного давления и отсутствия активных фронтов. В большинстве регионов ночи станут свежее, но дневная температура останется в пределах приятной летней жары.

В южной части страны жара будет еще держаться — местами до +33 °C. Такая информация появилась в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра на 2-3 августа.

В пятницу, 2 августа, под влиянием прохладной массы воздуха с северо-запада температура ночью в большинстве областей опустится. В центральных регионах она будет колебаться в пределах +14… +16 °C, у западных будет еще прохладнее - от +11 до +15 °C. В южных областях сохраняется более теплая ночь - до +20 °C. Днем температура будет в основном +25… +27 °C, но на юге поднимется до +33 °C, а на востоке будет чуть выше среднего.

Кратковременные дожди ожидаются только в Ровенской и Волынской областях. На остальной территории страны сухо, с небольшой облачностью, ветер слабый, преимущественно переменных направлений.

Читайте также: Сильные ливни с градом и шквальным ветром: где в Украине ждать опасной погоды и пока будет продолжаться

В воскресенье, 3 августа, будет сохраняться переменная облачность. Ночь немного теплее, средняя температура – около +16… +18 °C, хотя на западе она останется ниже, а на юге — выше. Днем в отдельных регионах возможны кратковременные дожди: на Львовщине, Закарпатье, Буковине, Прикарпатье и в Крыму. В южных и частично центральных областях дневная температура снова будет достигать +29… +33 °C, в остальных регионах — умеренные +24… +28 °C.

Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что значительных изменений температурного фона в эти дни не предвидится, вероятность осадков минимальна. Она прогнозирует преимущественно сухую и солнечную погоду, а исключениями могут стать лишь отдельные дожди с грозами в Карпатском регионе, Ровенской области, а также в восточных областях. В Киеве выходные будут теплыми, солнечными и без осадков – температура днем ожидается на уровне +26… +28 °C.

Раньше мы рассказывали, помешают ли дожди урожая картофеля в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!