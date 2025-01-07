В Бразилии проанализировали 'черные ящики' азербайджанского самолета после авиакатастрофы в Казахстане: подробности

Бразильская лаборатория Военно-воздушных сил передала казахстанским следователям данные с бортовых самописцев самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение 25 декабря вблизи Актау. В заявлении, обнародованном 6 января, сообщается, что лаборатория завершила изъятие данных из самописцев кабины самолета Embraer.

Информация о содержании записей не разглашается. В лаборатории отметили, что дальнейшая обработка и публикация данных – ответственность казахстанской стороны. Об этом сообщает " Радио Свобода " со ссылкой на заявление лаборатории.

Ранее сообщалось, что бортовые самописцы разбившегося в аэропорту Актау самолета компании Azerbaijan Airlines были направлены на расшифровку в Бразилию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с семьями погибшего экипажа и выживших бортпроводников заявил, что ответственность за катастрофу лежит на представителях России, и призвал к наказанию виновных.

Напомним, авиакатастрофа в Казахстане: самолет сбил российский ЗРК "Панцирь-С1".

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