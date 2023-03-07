В Британии для коронации Карла III реставрируют 700-летний трон Эдуарда I

В мае 2023 г. в Великобритании состоится коронация Карла III. Церемонию планируют провести 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

Церемония коронации Карла III будет короче коронации Елизаветы II в 1953 году. Гостей тоже будет меньше – 2000 вместо 8000. Вместе с Карлом коронуют и королеву-консорта Камиллу. Кстати, на ее короне не будет, как говорится, алмаза Кохинур, что, как полагают, привлекает большие неприятности.

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На церемонии будут звучать 12 новых, специально написанных по этому случаю произведений. Среди них – гимн, написанный знаменитым композитором Эндрю Ллойдом Уэббером.

Тем временем реставраторы приступили к подготовке 700-летнего трона святого Эдуарда, на котором будет сидеть Карл III во время церемонии коронации, сообщает BBC. Отмечается, что трон за несколько сотен лет стал чрезвычайно хрупким, поэтому его решили укрепить, почистить и восстановить осыпающуюся позолоту.

Этот трон веками использовался для коронаций монархов в Британии.

"Это самый древний из всех известных предметов мебели, который по-прежнему используется по своему первоначальному назначению. Кресло действительно очень хрупкое. Оно имеет сложную многослойную структуру, позолота часто осыпается, поэтому приходится тщательно приклеивать ее, чтобы она наверняка выдержала будущую коронацию", — отметила реставратор Криста Блессли.

Она говорит, что работает с троном уже четыре месяца. В процессе работы ей удалось даже обнаружить ранее неизвестное изображение пальцев на задних ножках кресла.

Блессли рассказала, что первоначально трон был украшен позолотой и цветными стеклами с изображениями птиц, растений, животных, святых и самого короля. Его спроектировали так, чтобы он вмещал так называемый Скунский камень, или Камень Судьбы – кусок красного песчаника весом 150 килограммов, который считался в Шотландии святой реликвией и захвачен Эдуардом I. Сейчас Камень Судьбы находится в Эдинбурге, но для коронации его на время доставят.

Во время последних коронаций трон оставляли непокрытым, однако в XVI-XVII веках, при Тюдорах и Стюартах, его было принято драпировать богато расшитым золотом покрывалом.

Сообщается, что трон был произведен по приказу Эдуарда I, правившего Англией с 1272 до 1307 года. С этого времени он не пропустил практически никакой коронации. В XVIII веке и даже в XIX веке туристы и школьники часто что-то царапали на троне. Одна из надписей, к примеру, гласит: "П. Эббот спал в этом кресле с 5 на 6 июля 1800 года". 1914 трон пострадал от бомбы, заложенной, как считается, суфражистками.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет.

Новым королем стал ее сын, 73-летний принц Чарльз.

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