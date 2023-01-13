В Британии на ферме обнаружили остатки 2000-летнего пира (фото)

Археологи, проводившие раскопки на месте строительства автомагистрали близ Кембриджа, обнаружили большую яму, наполненную "мусором" от общего пира. Остатки датируются железным возрастом, периодом от 800 года до нашей эры до 43 года нашей эры.

По словам исследователей, в яме были найдены кости крупного рогатого скота, овец или коз. Об этом пишет MODESTO BEE.

Отмечается, что крупный рогатый скот, овцы и свиньи были обычными продуктами меню для людей в железные сутки. Однако общественные пиры предназначались для "особых случаев или важного времени года".

В усадьбе близ Кембриджа, возможно, проводились такие пиры. Впрочем, пиршественной яме было больше, чем остатки пищи.

Археологи также обнаружили большие сосуды для приготовления пищи, похожие на современную кастрюлю. Следы подгоревшей на внешней стороне кастрюль свидетельствуют о том, что сосуд "использовали для кипячения супов и рагу на открытом огне".

Археологические раскопки производились до строительства автомагистрали А428. Строительная площадка находится вблизи Кембриджа и примерно в 60 милях к северо-востоку от Лондона.

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