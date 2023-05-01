В Британии обнаружили древний предмет для настольных игр 11-13 веков (фото)

Большой средневековый "настольник", он же игровой предмет, раскопали на месте средневекового деревянного здания в Бедфордшире, Великобритания. Размер и декоративный стиль находки датируют между 11 и 13 веками.

Его изготовили из нижней челюсти крупного рогатого скота, диаметром 6 см. Об этом сообщает The History Blog.

Указывается, что предмет был вырезан в круглой форме. Центральная ямка свидетельствует о том, что для его формирования использовался токарный станок.

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Затем он был украшен концентрическими кругами и рисунком в форме кольца и точки. Таковой обычно встречается на римских кубиках и игровых фигурах, а также средневековых.

Настольники называются так потому, что их, вероятно, использовали для игры в разные настольные игры. В этих играх два игрока обычно бросают кубики и перемещают свои фигуры по строкам отметок.

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