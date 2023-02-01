В Британии обнаружили римские украшения возрастом около 1800 лет (фото)

В Великобритании, в Карлайле, обнаружили около 30 ценных гем римского периода. Речь идет о резных драгоценных камнях, которые вставляли в украшения, датируемые концом 2-го – началом 3-го века н.э.

Находку совершили на территории бывшей римской бани. Считается, что драгоценности выпали из колец, когда владельцы парились при высоких температурах, пишет Express.

Артефакты свидетельствуют о том, что комплекс был огромным по масштабам и невероятно роскошным. Некоторые из гемм очень маленькие, около 5 мм.

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Размер наибольшего составляет 16 мм. Фрэнк Джикко, эксперт по римской Британии и руководитель раскопок бани, был ошеломлен находками.

"Это невероятно. Это поразило воображение каждого. Они просто выпадали из обручальных колец людей, которые пользовались баней. Они были закреплены растительным клеем, и в горячей бане они выпали из оправ колец".

Также обнаружили более 40 женских шпилек и 35 стеклянных бусин, которые, как считают, были частью ожерелья. Раскопки обнаружили здесь более 700 находок, в том числе 500 монет.

Ранее, ученые обнаружили одну, возможно, наиболее девственную окаменелость динозавра с сохраненной кожей и лицом.

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