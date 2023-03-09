В Британии обнаружили римскую святыню II века (фото)

Во время раскопок в Британии археологи обнаружили, что, как считают, является алтарным камнем. Находку, которую датируют 2 веком нашей эры, сделали в подвале римского здания, вероятно это остатки частной святыни или культовой комнаты.

Мэтью Моррис, возглавлявший раскопки, сказал, что открытие римского алтаря – первого, найденного в Лестере, – удивительно. Об этом сообщает The Guardian.

"Веками существовала традиция, что когда-то на месте нынешнего собора стоял римский храм. Эта сказка получила широкое распространение в конце XIX века, когда во время перестройки церковной башни было обнаружено римское здание", – добавил он.

Читайте также: В Норвегии обнаружили средневековую королевскую пристань

Команда, раскапывавшая территорию в садах собора, нашла доказательства полуподземной камеры. По их мнению, она была очень хорошо оформлена, чтобы быть просто подвалом для хранения. В нем они нашли основу алтаря, лежавшую сломанной и лицом вниз.

"Учитывая сочетание подземного сооружения с разрисованными стенами и найденного нами алтаря, одна интерпретация, которая, казалось, усиливалась по мере того, как мы производили раскопки, могла заключаться в том, что это была комната, связанная с поклонением богу или богам. Вероятно. , мы здесь подразумеваем частное место поклонения, или семейную святыню, или культовую комнату, где небольшая группа людей участвовала в частном поклонении", – сказал Моррис.

Отмечается, что подобные комнаты часто связывали с культами плодородия. К сожалению, никаких доказательств надписи на алтаре не сохранилось, но это было основным местом для жертвоприношений богам, а также ключевая часть их религиозных церемоний.

Ранее группа ученых-добровольцев из трех университетов Чили нашла на острове Пасхи новую статую моаи в кратере вулкана.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !