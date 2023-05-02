В Брянской области снова взорвали железную дорогу: восемь вагонов сошли с рельсов (видео)

В Брянской области на россии второй раз за двое суток неизвестные взорвали железнодорожную дорогу. В результате взрыва опрокинулись по меньшей мере восемь вагонов.

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы, опубликовавшие видео опрокинутых вагонов. По предварительным данным, жертв нет.

Отмечается, что три взрыва произошли на железнодорожных путях возле станции "Снежетская" в момент прохождения грузового поезда, следовавшего из Брянска в Карачев.

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Немного погодя в российской железной дороге сообщили, что в 19:47 локомотив и около 20 вагонов грузового поезда сошли с путей в Брянской области из-за "вмешательства посторонних в работу железнодорожного транспорта".

На место происшествия прибыли пожарные. Также на место отправили пожарный и два восстановительных поезда.

Напомним, ранее в российской Арамиле загорелось здание научно производственного комплекса.

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