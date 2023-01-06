В Будапеште продолжили бесплатный проезд для украинцев: до какого числа

В Будапеште продлили бесплатный проезд для украинцев до 31 марта

В столице Венгрии продлили возможность бесплатного проезда для беженцев из Украины рейсами общественного транспорта до 31 марта 2023 года.

По инициативе столичной мэрии воспользоваться бесплатным проездом по-прежнему можно по предъявлению украинского проездного документа, подтверждающего личность. Об этом пишет Будапештский транспортный центр.

По инициативе городских властей Будапешта украинцам продлили возможность бесплатного проезда при предъявлении украинского проездного документа, по которому можно идентифицировать личность.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, следует предоставить документ, удостоверяющий личность:

паспорт;

удостоверение личности;

вид на жительство;

студенческий билет иностранного студента, обучающегося в Украине;

любого другого документа по украинскому адресу проживания (для других иностранных граждан).

Бесплатный проезд будет действовать по всему городскому транспорту, кроме аэропортового экспресса 100E, фуникулера, экскурсионных рейсов, катеров, а также в городских электричках и "синих" автобусах на окраине города.

Украинские беженцы продолжают искать временное убежище в странах Европы и других континентах. Некоторые из них сворачивают льготы для граждан Украины, а другие продолжают даже увеличивать денежную помощь.

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