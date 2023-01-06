В Будапешті продовжили безкоштовний проїзд для українців: до якого числа

В столиці Угорщини продовжили можливість безкоштовного проїзду для біженців з України рейсами громадського транспорту до 31 березня 2023 року.

З ініціативи столичної мерії скористатись безкоштовним проїздом, як і раніше, можна за пред’явленням українського проїзного документа, що підтверджує особу. Про це пише Будапештський транспортний центр.

За ініціативою міської влади Будапешта українцям продовжили можливість безплатного проїзду за пред'явлення українського проїзного документа, за яким можна ідентифікувати особу.

Щоб скористатися цією можливістю, слід надати документ, що засвідчує особу:

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паспорт;

посвідчення особи;

посвідка на проживання;

студентський квиток іноземного студента, який навчається в Україні;

будь-якого іншого документа за українською адресою проживання (для інших іноземних громадян).

Безкоштовний проїзд діятиме у всьому міському транспорті, крім аеропортового експресу 100E, фунікулера, екскурсійних рейсів, катерів, а також у міських електричках та "синіх" автобусах на околиці міста.

Українські біженці продовжують шукати тимчасовий прихисток в країнах Європи та на інших континентах. Деякі з них згортають пільги для громадян України, а інші продовжують навіть збільшувати грошову допомогу.

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