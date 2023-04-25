В Чернигове археологи случайно нашли захоронение древнерусских времен (фото)

В Чернигове случайно наткнулись на давние захоронения древнерусских суток – это произошло во время раскопки траншеи водопровода по улице Любецкой. Эта улица одна из древнейших в Чернигове, она сочетала город с Любечем.

Об этой находке сообщил археолог Игорь Игнатенко в Фейсбуке. По его словам, во время раскопки траншеи водопровода археологам случились давние захоронения. Считается, что они принадлежат ко временам позднего язычества.

"О том, что здесь находился могильник, исследователи узнали в 2019 г., когда у Дворца Химиков были найдены грунтовые захоронения древнерусских времен. В последующие годы количество раскопанных древних могил увеличилось, были найдены и остатки языческих курганов. Ученые уже давно заметили, что курганы заметили, что курган полукругом перепоясывали давний Чернигов", – сообщил ученый.

Игнатенко рассказал, что ранее курганные насыпи располагались вдоль выходящих из города путей.

"Сейчас трудно сказать, как только найдены захоронения, были привязаны к упомянутому "поясу могил", или к старинной Любецкой дороге. Интересным наблюдением было то, что курганные захоронения раскопаны в этом месте, довольно поздними. Можно говорить, что черниговцы не сразу. стали христианами, по крайней мере в XI веке, а может, и в начале XII века некоторые из них прятали своих умерших под курганами", – добавил он.

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Археолог заметил, что погребальный обряд был очень консервативным элементом материальной культуры, однако ученые заметили его изменения, они произошли в течение XI в.: "Сначала исчезли трупосожжения – христианство осуждало таких языческий обряд, в старые времена считалось, что сожженный покойник не сможет воскреснуть. , под влиянием христианства, язычники стали менее "кровожадными" – в подкурганных захоронениях уже не встречаются остатки тел людей и животных специально убитых, для сопровождения своего хозяина в потустороннем мире".

В качестве примера он рассказал о кургане, найденном на выезде из Седнева. В нем были останки некогда богатого человека. Останки были найдены в "камере", так называемом "домике мертвых". Ученый заметил, что так в Х в. похоронили знать на Руси и в Скандинавии.

"Правда богатство сыграло злую шутку с покойником, через несколько десятков лет после захоронения грабители прорыли ход в камеру и ограбили ее. Археологам достались только глиняный горшок и железная фибула и еще несколько предметов, позволяющих датировать погребение серединой XI в. умершего, именно в таком положении их "припечатал" к земле обвалившийся потолок камеры. По его словам, потом от старого языческого обряда остались только курганные насыпи. "Были языческие ритуалы, сопровождавшие захоронения в те времена, думаю, у них было достаточно мистических действий и слов. Но о них мы ничего не знаем", - резюмировал Игнатенко.

Ранее в Чернигове во время реконструкции водопровода на ул. Любецкий раскопали древний ров – "Предгородье древнего Чернигова".

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