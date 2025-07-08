В Дії появилась полезная услуга для предпринимателей: как ею воспользоваться

Украинские предприниматели смогут подавать полугодовой отчет через Дію. Документ будет создаваться автоматически, с отображением общей суммы налогов, после ввода данных за оба квартала.

Разработчики платформы сообщили, что новый сервис доступен для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) 3 группы с 5% ставкой единого налога, которые не являются плательщиками НДС и не имеют работников. Об этом пишет UAportal, ссылаясь на OBOZ.UA.

Они могут выполнить это в несколько простых шагов. Вот инструкция:

авторизоваться в личном кабинете на портале Действие;

перейти в раздел "Сведения обо мне", а оттуда – в "Налоги";

выбрать "Отчеты и декларации", а там – "Декларация";

указать сумму дохода;

проверить отчет и отредактировать его при необходимости;

подписать декларацию КЭП (файловым или аппаратным ключом) и отправить.

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Стоит учитывать, что обработка декларации в Государственной налоговой службе может занять до 24 часов. После проверки пользователь получит уведомление в электронном кабинете о том, была ли декларация принята или отклонена из-за ошибки (в таком случае ее нужно исправить и подать повторно).

Таким образом, для ФЛП в Дії доступны уплаты единого налога (5% от дохода), ЕСВ (22% от минимальной зарплаты за каждый месяц) и военного сбора (1% от дохода). Сборы автоматически рассчитываются на основе доходов предпринимателя за ІІ квартал, но при необходимости эту сумму можно изменить вручную (если лицо освобождено от уплаты военного сбора, можно указать "0").

В приложении "Дія" предупреждают, что при редактировании не будет никаких ограничений или предупреждений, поэтому важно быть осторожными и тщательно проверять введенные данные. Также разработчики напомнили о максимальном лимите годовых поступлений для ФЛП 3 группы, который составляет 9,33 млн грн.

Декларацию необходимо подать в течение 40 календарных дней после завершения квартала (последняя дата подачи – 11 августа). Кроме того, ЕСВ должен быть уплачен в течение 20 дней после конца квартала, а приложение 1 (ЕСВ) подается раз в год в составе годовой декларации.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие обязательства должны выполнить все ФЛП в Украине до конца июля.

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