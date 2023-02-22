В Днепре 140 летучих мышей оккупировали балкон квартиры: пришлось вызвать спасателей

В Днепре обнаружили 140 летучих мышей на балконе в квартире

В Украине продолжают находить животных в самых неожиданных местах. 21 февраля спасатели ГСЧС обнаружили на балконе квартиры в Днепре 140 летучих мышей. В Службу спасения "101" поступило сообщение, в многоэтажке по улице Большая Деевская Новокодацкого района балкон появились крылатые оккупанты.

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"Владелец квартиры заранее вызвал к месту строительную бригаду, которая выполнила демонтаж подвесного потолка и гипсокартонных стен лоджии. По прибытию по указанному адресу спасатели обнаружили в помещении под утеплителем целую стаю летучих мышей", - сообщили ГСЧС в своем Telegram-канале .

В общей сложности сотрудники спасательной службы отловили 140 летучих мышей. Их поместили в картонную коробку с отверстиями и передали волонтерам.

Напомним, ранее в Киеве обнаружили огромную змею, которая, скорее всего, бежала из дома одного из жителей. Позже в сети сообщили, что живший в подъезде многоэтажки на Позняках питон был найден уже мертвым.

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