В Днепре овчарка разбудила владельцев перед ракетным ударом по дому

В результате российской массированной ракетной атаки 28 апреля в Днепре разрушен частный дом и поврежден ряд зданий. Владельцев одного из домов спасла овчарка.

Собака по имени Бася разбудила Александра и Наталию, чем спасла от возможной гибели. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"На параллельной улице приходит в себя от ночного кошмара еще одна семья. Александра и Наталию в половине пятого разбудила их Бася. На ночь овчарку запустили в дом. Услышав воздушную тревогу, она бросилась к хозяевам. Как могла извещала об опасности", – говорится. в сообщении.

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Отмечается, что мужчина и женщина в шоке, но физически не пострадали. Осколки вражеского снаряда застряли в стене дома.

Напомним, несколько раньше жительница пострадавшего от российской ракеты дома в Умани эмоционально обратилась к кафирам.

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