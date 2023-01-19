В Днепре зафиксировали массовую гибель рыбы и назвали причину

В реке Днепр зафиксировали массовый мор рыбы. Это произошло из-за обстрелов российскими военными плотины Каховской ГЭС.

Как сообщили в прокуратуре Запорожской области, это произошло в нижнем бьефе реки Днепр. Рыба погибла в результате критического снижения уровня воды.

"В результате обстрела российскими военными плотины Каховской ГЭС получил повреждение ее затворный механизм. Это повлияло на уровень воды в Каховском водохранилище и реке Днепр, который продолжает стабильно снижаться", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что из-за гибели "водных биоресурсов" может сорваться нерест, которого ждали весной 2023 года.

"В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления размера ущерба, нанесенного окружающей среде", — добавили в ведомстве.

Напомним, в октябре прошлого года массовый мор рыбы зафиксировали в пруду-охладителе Запорожской АЭС.

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