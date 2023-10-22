В доме американца вылупилась редкая двухголовая змея (фото и видео)

Селекционер Аден Джонсон в США во время проверки кладки бычьей змеи заметил, что из одного из яиц уже вылупился детеныш. Он был ошеломлен, поскольку рептилия была с двумя головами.

Как сообщает Daily Star, селекционер надеется, что змеи удастся выжить, несмотря на эту аномалию. Он говорит, что в США подобную рептилию можно продать за тысячи долларов, поскольку шансы, которые может вылупиться, двухголовая змея составляют один на 100 000.

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Аден Джонсон заметил, что детеныши змеи должны быть близнецами, но эмбрион не разделился, что привело к формированию двух голов и одного тела.

Селекционер сообщил, что змея подвижна и все ее головы дышат и питаются.

"Ей трудно передвигаться и все такое. Я не знаю, какая голова и что делает… Однако она шипит, защищаясь, обе головы в порядке. Мне кажется, что как для двуглавой змеи, рептилия достаточно здорова", — добавил Джонсон.

По его словам, змеи, рожденные с двумя головами, как правило, имеют меньшую продолжительность жизни, отчасти из-за проблем с едой.

Ранее двуглавая змея вылупилась в зоомагазине в Британии.

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