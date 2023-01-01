В Донецкой области погиб 46-летний участник Революции Достоинства Андрей Томан

На войне погиб еще один украинский защитник, боронивший Украину еще с 2014 года, 46-летний Андрей Томан. Он был уроженцем Львовской области.

О смерти героя стало известно из публикации Бориславского городского совета в Фейсбуке. Сообщается, что украинский защитник полег на восточном фронте – в Донецкой области.

"Известие о непоправимой потере ворвалось в Бориславскую общину в последний день 2022 года. Году, который принес много горя и боли, печали и жалости. Томан Андрей Владимирович погиб в боях за Родину вчера, 30 декабря, на востоке Донецкой области. Мужественно и преданно Герой защищал Украину от российской нечисти, способной приносить только разруху на наши земли", – говорится в сообщении.

Известно, что погибший герой был участником Революции Достоинства, где получил ранение. Затем он защищал Украину от российского нашествия в составе бойцов из АТО в 2014-2015 годах.

У погибшего Героя остались жена, маленькая дочь, мама и сестра.

Напомним, что в бою с российскими захватчиками погиб известный украинский режиссер Олег Бобало. Свою жизнь за Украину он отдал под Бахмутом.

Также недавно от рук врага погибла добровольцем пошедшая на войну 28-летняя защитница Украины Владислава Черных.

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