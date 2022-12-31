В Харькове похоронили защитницу Владиславу Черных с позывным "Аида": что известно о погибшей дочери академика НАН

В Харькове простились с защитницей Украины, Владиславой Черных. В помещение фармацевтического университета, где училась девушка, пришли родные, друзья и собратья.

Фотографиями с места прощания медика с позывным "Аида" поделились в "Суспільном". На фотографиях и видео можно увидеть, как проходили похороны и что говорили родные и близкие о погибшей защитнице.

"Сегодня мы прощаемся с нашей дочерью, нашей Владой. Я хочу вам сказать, что многое в этом мире случается не просто так. Это лом в душе, наступили те времена, когда ничего и никогда не вернешь назад. Мы все идем к переменам. Наступят лучшие времена, к сожалению, за все нужно заплатить. Сегодня Украина платит своими детьми, своими людьми, своей территорией", - сказала мать погибшей, Валентина Черных.

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Кричащими были слова отца Владиславы, Валентина Черных. Он известный фармацевт и член Национальной академии наук, а также почетный ректор университета.

“Сегодня мы прощаемся с необычным человеком и не потому, что это наша дочь, это дочь нашего времени. Она воспитана в любви к Украине, попробуйте только задеть украинский язык или Украину, она глаза выцарапает. Она не просто ушла на войну. Через два месяца в подвале, где мы сидели, Влада пришла и говорит: мама и папа, я иду на передовую воевать. Я нужна там, где нужна. Я врач, я должна помогать раненым", - вспоминает он.

Что известно о Владиславе Черных (Аида)

О гибели девушки под Бахмутом, которой исполнилось 28 лет, стало известно 29 декабря. На фронте девушка очутилась в мае 2022 года. Она пришла в добровольческое подразделение "Хартия" как боевой медик, однако очень быстро открыла талант к управлению БПЛА.

О печальном известии сообщил командир "Хартии" Всеволод Кожемяко.

"Погибла Аида. Великая личность. Боец подразделения "Хартия", наша Сестра Влада Черных. Я лично забирал Владу из дома, когда в мае этого года мне сказали, что есть девочка, которая хочет к нам в подразделение, но живет за городом почти в зоне боевых действий и не может добраться до Харькова. Я был рядом и заехал за ней. Ее тогда с гордостью провожала вся семья", – написал он на Facebook.

По его словам, сначала девушка пришла на фронт как медик, но работала и в разведке и потом стала пилотом дронов разного назначения – разведчиков, бомбардировщиков, камикадзе.

"Она была сфокусирована на уничтожении оккупантов и освобождены от них украинской земли", - подчеркнул командир "Хартии".

Известно, что недавно Влада спасла жизнь тяжелораненому сослуживцу. "Аида" оказала ему первую помощь прямо на поле боя, когда их экипаж БПЛА попал под огонь вражеского вертолета.

“Влада навсегда останется нашей Сестрой! Мы обязательно за нее отомстим!" - написал Кожемяко.

Напомним, что в бою с российскими захватчиками погиб известный украинский режиссер Олег Бобало. Свою жизнь за Украину он отдал под Бахмутом.

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