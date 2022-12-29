На войне погибла дочь академика НАН Украины Владислава Черных с позывным 'Аида' (фото)

Украинский народ понес еще одну невосполнимую потерю на войне. Под Бахмутом погибла Владислава Черных с позывным "Аида". Девушке было 28 лет.

О смерти Владиславы сообщили в университете, где она являлась аспиранткой. В этом вузе работает и отец героини – почётный ректор Национального фармацевтического университета Валентин Черных. "Аиды" не стало 28 декабря, она погибла во время выполнения боевого задания.

"Владислава Черных, медик и воин ВСУ, аспирантка Национального фармацевтического университета, дочь почетного ректора НФаУ Валентина Черных. Владислава была гордостью Национального фармацевтического университета. Девушка любила и умела учиться. Все, кто знал ее, восхищались ее умом, восхищались ее умом", – говорится в сообщении.

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Командир харьковского добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко в Фейсбуке рассказал, что "лично забирал Владу из дома" на войну. Он вспоминает, как в мае узнал, что "есть девочка, которая хочет к нам в подразделение, но живет за городом почти в зоне боевых действий, и не может добраться до Харькова".

"Я был рядом и заехал за ней. Ее тогда с гордостью провожала вся семья", – добавил он.

Кожемяко отметил, что Влада стала первой женщиной в "полевой части" Хартии.

"Она пришла к нам как медик, но работала и в разведке и потом стала пилотом дронов разного назначения – разведчиков, бомбардировщиков, камикадзе. Она была сфокусирована на уничтожении оккупантов и освобождены от них украинской земли. Не раз выполняла очень сложные боевые задачи. Всегда сконцентрированная, уверенная в себе и в правоте дела, с хорошим чувством юмора, образованная", – рассказал о героине боевой собрат.

Он говорит, что несколько недель назад "Аида" спасла жизнь тяжело раненному бойцу прямо на поле боя. Это произошло, когда их накрыло огнем из вражеского вертолета.

Отец погибшей девушки заметил, что его дочь в свое время самостоятельно приняла решение идти защищать страну от враждебного нашествия. "Для нас – родителей ее решение было тяжелым, но мы не отказывали, молились каждый день за нее, за всех наших героических воинов. Она пришла на фронт как медик, потом стала аэро-разведчиком беспилотника. Бахмут 28 декабря 2022 года – стал нашим адом", – добавил он.

Напомним, что в бою с российскими захватчиками погиб известный украинский режиссер Олег Бобало. Свою жизнь за Украину он отдал под Бахмутом. Защитник с первых дней полномасштабной войны встал на защиту Украины и ее народа.

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