На війні загинула донька академіка НАН України Владислава Черних з позивним 'Аїда' (фото)

Український народ поніс ще одну непоправну втрату на війні. Під Бахмутом загинула Владислава Черних з позивним "Аїда". Дівчині було 28 років.

Про смерть Владислави повідомили в університеті, де вона була аспіранткою. У цьому вузі працює й батько героїні – почесний ректор Національного фармацевтичного університету Валентин Черних. "Аїди" не стало 28 грудня, вона загинула під час виконання бойового завдання.

"Владислава Черних, медикиня і воїн ЗСУ, аспірантка Національного фармацевтичного університету, дочка почесного ректора НФаУ Валентина Черних. Владислава була гордістю Національного фармацевтичного університету. Дівчина любила і вміла вчитися. Всі, хто знав її, захоплювалися її оптимізмом, розумом, людяністю, силою волі", – зазначається у повідомленні.

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Командир харківського добровольчого підрозділу "Хартія" Всеволод Кожемяко у Фейсбуці розповів, що "особисто забирав Владу з дому" на війну. Він згадує, як у травні дізнався, що "є дівчинка яка хоче до нас в підрозділ, але мешкає за містом майже в зоні бойових дій, і не може добратися до Харкова".

"Я був поруч і заїхав за нею. Її тоді з гордістю проводжала вся родина", – додав він.

Кожемяко зазначив, Влада стала першою жінкою в "польовій частині" Хартії.

"Вона прийшла до нас як медик, але працювала і в розвідці й потім стала пілотом дронів різного призначення – розвідників, бомбардувальників, камікадзе. Вона була сфокусована на знищенні окупантів і звільнені від них української землі. Не один раз виконувала дуже складні бойові завдання. Завжди сконцентрована, впевнена в собі і в правоті справи, з гарним почуттям гумору, освічена", – розповів про героїню бойовий побратим.

Він каже, що кілька тижнів тому "Аїда" врятувала життя важко пораненому бійцю прямо на полі бою. Це сталося, коли їх накрило вогнем з ворожого гелікоптера.

Батько загиблої дівчини зауважив, що його донька свого часу самостійно ухвалила рішення йти захищати країну від ворожої навали. "Для нас – батьків її рішення було важким, але ми не відмовляли, молилися кожного дня за неї, за всіх наших героїчних воїнів. Вона прийшла на фронт як медик, потім стала аеророзвідником безпілотника. Бахмут 28 грудня 2022 року – став нашим пеклом", – додав він.

Нагадаємо, що у бою з російськими загарбниками загинув відомий український режисер Олег Бобало. Своє життя за Україну він віддав під Бахмутом. Захисник від перших днів повномасштабної війни став на захист України та її народу.

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