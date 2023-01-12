В ДТЭК обновили графики: появились точные периоды отключения света в Киеве

"ДТЭК Киевские электросети" изменили вид графиков отключений электроэнергии в Киеве и сделали их более понятными.

Теперь там показано должно ли быть свет в конкретно обозначенное время. Ранее, в графике часы отмечались в формате: 01:00, 02:00, 03:00 и т.д. Теперь в графике появились точные периоды отключения электричества: 00:00-01:00, 01:00-00:02, 02:00-03:00 и т.д.

Благодаря новым обозначениям украинцам должно стать понятнее, когда именно по конкретному адресу запланировано отключение электричества, а когда его должны дать. Сами же графики отключений света не поменялись.

В ДТЭК обещают давать киевлянам:

2 часа с электроэнергией,

возможно отключение света на 3 часа,

4 часа обязательных отключений электричества.

"Укрэнерго" обещает улучшение ситуации с электричеством в ближайшие выходные. Отмечается, что продолжительность отключения света может измениться из-за потепления.

"На выходных ожидается потепление, и нам снова будет легче вложить потребление в тот имеющийся объем генерации, который мы имеем. Также мы сейчас работаем над тем, чтобы вытеснить из энергосистемы все потенциально имеющиеся в ней генерирующие мощности и ускорить ремонты, чтобы генерации становилось все больше", – сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго"

В YASNO объяснили, что существует несколько причин, по которым электроэнергию в Киеве стали подавать с большими перебоями в последние дни. Среди них – увеличившийся ремонтные работы, плохая погода и дефицит электроэнергии, так как потребители чаще пользуются электроприборами.

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