У ДТЕК оновили графіки: з'явилися точні періоди відключення світла у Києві

"ДТЕК Київські електромережі" змінили вигляд графіків відключень електроенергії в Києві та зробили їх зрозумілішими.

Тепер там показано чи має бути світло в конкретно позначений час. Раніше, у графіку години позначались у форматі: 01:00, 02:00, 03:00 тощо. Відтепер у графіку з'явилися точні періоди відключення електрики: 00:00-01:00, 01:00-00:02, 02:00-03:00 і т.д.

Завдяки новим позначенням українцям має стати зрозуміліше, коли саме за конкретною адресою заплановано відключення електрики, а коли її мають дати. Самі ж графіки відключень світла не змінилися.

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У ДТЕК обіцяють давати киянам:

2 години з електроенергією,

можливе відключення світла на 3 години,

4 години обов'язкових відключень електрики.

"Укренерго" обіцяє покращення ситуації з електрикою найближчими вихідними. Зазначається, що тривалість вимкнення світла може змінитися через потепління.

"На вихідних очікується потепління, і нам знову буде легше вкласти споживання у той наявний обсяг генерації, який ми маємо. Також ми зараз працюємо над тим, щоб витиснути з енергосистеми всі генеруючі потужності, які в ній потенційно є, і прискорити ремонти, щоб генерації ставало все більше", – сказав голова правління НЕК "Укренерго"

У YASNO пояснили, що існує кілька причин, через які електроенергію в Києві стали подавати з великими перебоями останніми днями. Серед з них – ремонтні роботи, погана погода та дефіцит електроенергії, який збільшився, тому що споживачі частіше користуються електроприладами.

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