В двух областях Украины предоставляют денежную помощь ВПЛ на аренду жилья: подробности

Для помощи семьям, вынужденным изменить место жительства из-за военной агрессии РФ, благотворительная организация "Право на защиту" в сотрудничестве с Гуманитарным фондом для Украины (UHF) запускает программу финансовой поддержки на аренду жилья для переселенцев, проживающих в Днепропетровской и Винницкой областях ( с 24.02.2024 г.).

По условиям инициативы, денежную помощь могут получить граждане Украины, проживающие в указанных областях и отвечающие хотя бы одному из следующих критериев:

Лица со статусом ВПЛ, полученным не ранее года назад;

Перемещенные лица, проживающие во временных помещениях (модульных городках, общежитиях, санаториях и т.п.);

Переселенцы в частном жилье, которым грозит выселение (из-за роста арендной платы, продажи жилья, опасности для здоровья или жизни);

Семьи ВПЛ во временном жилье с риском выселения.

Об этом пишет ЧП.

Предпочтение будут отдавать семьям, которые намерены улучшить свое материальное положение в течение полугода — найти работу, начать бизнес и т.д. Важно также, чтобы семьи имели возможность оплатить аренду за первые два месяца, включая услуги агента по недвижимости, если это нужно.

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Как подать заявку на помощь

Для получения финансовой поддержки на аренду жилья нужно заполнить анкету по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIKNaj0c0STizANnS_vhne3ou3BhAXCUQC9LZuFb6vDpNf-Q/viewform

В регистрационной форме необходимо указать:

Полное имя;

номер для связи;

Настоящее место жительства;

Состав семьи;

социальную категорию;

Актуальны для вас критерии уязвимости;

Обоснование потребности в изменении жилья.

Если вы отвечаете указанным критериям, вас пригласят на интервью для дальнейшей регистрации. На встречу нужно принести документы, подтверждающие ваш статус.

Напомним, согласно прогнозам правительства, в Украине средняя зарплата в 2025 году вырастет с 21,8 тысяч до 24,3 тысяч гривен. Это означает, что украинцы будут в среднем получать на 10,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако ожидается, что инфляция составит около 9,5%. В результате реальный рост зарплат, с учетом повышения цен, будет лишь 1%.

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