В Джанкое раздаются взрывы и стрельба: в ГУР назвали причину (видео)

Во временно оккупированном Крыму вечером 20 марта раздались взрывы и звуки стрельбы. Об этом сначала сообщили жители Джанкоя.

Спустя некоторое время в сети появились видеозаписи, на которых зафиксированы звуки взрывов и вспышки в ночном небе. В результате в части города отключился свет.

По данным местных Telegram-каналов, обломки дрона упали вблизи школы №7 и в частном секторе. Оккупационные власти не спешат комментировать события и просят "дождаться официальной информации".

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В свою очередь движение "Крым – край партизанской славы" причиной взрывов назвал иранские "мопеды". Те же дроны, которые оккупанты запускали по Украине неоднократно.

Партизаны отмечают, что дроны перепрограммировали на локации военных объектов оккупантов в Крыму, поэтому куда бы их не запустили, они все равно будут лететь на полуостров.

"Россия прямо сейчас запустила несколько десятков этих дронов и теперь не знает, что с ними делать, сбивать у них не получается, оккупанты тренировались их запускать, а не сбивать", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в сети сообщают, что взрывы также слышны у вокзала Джанкой, и во временно оккупированном Армянске.

Немного погодя оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал инцидент. По его словам, в районе Джанкоя отработало ПВО.

"По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен. На место выехал заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко. Последствия сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях", – написал он.

В свою очередь в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

"Калибр НК" – ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота. Дальность поражения такого оружия – более 2500 тысяч километров по наземным целям, и свыше 375 километров по морским. Загадочный "хлопок" продолжает процесс демилитаризации россии и готовит украинский полуостров Крым до деоккупации", – указали в разведке.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал жителей временно оккупированного Крыма начать подготовку к деоккупации. В частности, он советует обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.

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