В Египте обнаружили статую улыбающегося сфинкса с ямочками (фото)

В Египте обнаружили статую сфинкса ранней римской имперской эпохи из известняка. Он был раскопан возле храма Хатхор в Дендере, в 300 милях к югу от Каира.

Маленький сфинкс был обнаружен в храме римской эпохи. Рядом со сфинксом была найдена известняковая стелла с надписью, написанной как иероглифами, так и демотикой, сообщает The History Blog.

Расположенное восточнее Дендерского храма, святилище представляло собой двухуровневую платформу, высеченную в известняке с лестницей, ведущей вниз к слою фундамента. Внизу находится резервуар для воды византийской эпохи, изготовленный из керамического кирпича. Сфинкс и стелла были внутри бассейна.

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Лицо человека на теле льва сфинкса имеет спокойную архаическую улыбку с ямочками на каждой стороне губ. Он одевает головной убор немес – полосатый тканевый головной убор, который носили египетские фараоны – с уреем – прямой коброй, символизировавшей королевскую власть.

Черты лица подобны статуям императора Клавдия (правление 41-54 гг. н. э.). Археологи надеются, что надпись на потолке может идентифицировать фараона, изображенного на сфинксе.

Ранее археологи в Египте обнаружили древний папирус с заклятиями из Книги Мертвых.

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