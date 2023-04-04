В Египте выкопали черепаху возрастом 70 млн лет (фото)

Археологи в Египте обнаружили останки речной черепахи, которой может быть больше 70 миллионов лет. Совместная исследовательская группа из Каирского университета и Университета Нью-Велли совершила открытие в городе Харга в Западной пустыне страны.

Обнаруженное как почти полный панцирь черепахи, это животное принадлежало к виду, жившему в реках и пресной воде. Об этом сообщает Arab.news.

Отмечается, что открытие отражает большое значение Западной пустыни в Египте, поскольку регион содержит много позвоночных окаменелостей.

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"Это научное открытие первое в своем роде в Египте и Северной Африке", - добавил Абдель Шариф, декан научного факультета Каирского университета.

Обнаруженная окаменелость имеет несколько характеристик, которых нет в подобных, обнаруженных в других местах мира. Члены команды работали вместе три года, чтобы выявить этот тип окаменелостей.

Напомним, ранее археологи раскопали гробницу майя вблизи Паленке в Чиапасе. Погребение, построенное из каменных плит в стиле, ранее не обнаруженное в Паленке.

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