В Ейске на Кубани КамАЗ оккупантов устроил смертельное ДТП: есть жертвы (видео, фото)

В Краснодарском крае рф вблизи города Ейск произошла смертельная авария с участием военного грузовика КамАЗ. Предварительно известно о трех погибших.

Российские СМИ сообщают, что легковой автомобиль превратился в груду металла после столкновения с грузовиком в Щербиновском районе Кубани.

Вас также заинтересует: ДТП с российскими военными становится нормой для оккупированных территорий

ДТП в Ейске. Источник: instagram.com/yeiskinforu ДТП в Ейске. Источник: instagram.com/yeiskinforu

ДТП в Ейске. Источник: instagram.com/yeiskinforu ДТП в Ейске. Источник: instagram.com/yeiskinforu

ДТП в Ейске. Источник: instagram.com/yeiskinforu ДТП в Ейске. Источник: instagram.com/yeiskinforu

ДТП в Ейске. Источник: instagram.com/yeiskinforu ДТП в Ейске. Источник: instagram.com/yeiskinforu

Авария произошла около семи часов утра 14 июля в районе станицы Старощербиновской. Владелец Kia Ceed, следовавший из Ейска в Краснодар, пошел на опрометчивый обгон и врезался на встречной полосе с КамАЗом с прицепом. Оба автомобиля вылетели с дороги, грузовик опрокинулся и загорелся.

"До момента прибытия врачей 26-летний водитель легковушки и два его пассажира 22 и 26 лет от рождения были мертвы. В каком состоянии находится 32-летний водитель КамАЗа, не уточняется", – пишут СМИ.

Тем временем советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко узнал, что в результате ДТП "военный КАМАЗ протаранил несколько легковых авто и самоликвидировался".

"Один военный КамАЗ с прицепом эффективно выводит из строя себя, три гражданских автомобиля и всего до 10 человек личного состава. Как уже мобилизованных, так и потенциально поставленных в очередь", — добавил он.

Напомним, в оккупированном Крыму произошли два ДТП с участием оккупантов: грузовик и БМП раздавили легковушки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!