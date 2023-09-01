В Эквадоре нашли фрагменты кувшинов неизвестной культуры в возрасте 6,5 тысяч лет

Исследователи из Эквадора обнаружили фрагменты кувшинов, возраст которых примерно 6,5 тысячи лет. Эти артефакты принадлежат неизвестной культуре, которая развивалась рядом с древнейшей цивилизацией в Северной и Южной Америке. Международный археологический коллектив считает, что находка открывает новые взгляды на возникновение гончарства в этом регионе.

Согласно Newsweek, части древней керамики были обнаружены во время раскопок, начавшихся в 2015 году в местности, известной как Реал Альто, на Тихоокеанском побережье. Более 40 фрагментов было обнаружено на глубине 70-100 сантиметров.

Радиоуглеродный анализ датировки показал, что эти кувшины были созданы в промежутке между 4640 и 4460 годами до нашей эры. Это вызывает интерес среди ученых, поскольку в то же время существовала культура Вальдивия на ранних стадиях своего развития. Это одна из самых старых известных культур на американских континентах, а ее керамика является старейшим примером гончарства на Западном Полушарии, по данным Национального музея американских индейцев.

Эти новые находки имеют схожесть с теми, что были обнаружены в Реал Альто в 1970-1980-х годах. Однако, они также обнаружили ранее незамеченные отличия, указывающие на происхождение от другой цивилизации, овладевшей гончарством и существовавшей примерно в тот же период.

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Глава экспедиции Александр Попов отметил: "Распространение гончарства было технологическим прорывом, связанным с различными аспектами человеческой жизни и развития экономики в разных частях света. Появившиеся одновременно керамика разных культур подтверждает, что наши предки эволюционировали в условиях культурного разнообразия. Интересно, что несмотря на разные векторы развития, технологически мы шли в одном направлении".

Напомним,в Сицилии археологи обнаружили древнюю каменную голову льва.

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