В элитном ЖК Москвы раздался взрыв: погибшим может быть президент Федерации бокса 'ДНР' Армен Саркисян, ранены (видео)

Утром 3 февраля в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" в Москве прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще несколько получили ранения. Причиной инцидента стал взрыв "неустановленного устройства".

Первые сообщения о взрыве на первом этаже здания начали поступать около 9:00. На место оперативно прибыли бригады скорой помощи и пожарные. Очевидцы предполагают, что взрыв произошел в лифтовом холле одной из высотных башен комплекса. Об этом сообщает российские пропагандистские СМИ и телеграмм-каналы.

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По предварительным данным, взрыв произошел в тот момент, когда в подъезд заходил один из жителей вместе с охранниками. Вероятно, именно этот человек погиб. Однако из-за значительных повреждений лица погибшего пока не удалось установить. По меньшей мере, пять человек получили ранения.

Некоторые российские телеграмм-каналы выдвигают версию о покушении. В то же время, в российских оперативных службах заявили, что причиной происшествия стал взрыв неизвестного устройства, а по факту взрыва уже возбуждено уголовное дело.

Также сообщается, что среди пострадавших - Олег Каспирович, ранее бывший "заместителем командира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД". Он находился в базе "Миротворца".

Он мог быть охранником Саркисяна – "президента Федерации бокса ДНР" и создателя батальона "Арбат".

Обновлено: Армен Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание. Предварительная причина – проникающее ранение груди осколком, в районе сердца.

Напомним, дроны атаковали авиазавод в Казани.

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