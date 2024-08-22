В эпицентре потепления: почему Украина 'нагревается' быстрее других регионов мира и чем это грозит

Темпы роста температуры в Украине значительно превышают глобальные и европейские показатели. К сожалению, наша страна уже ощущает последствия глобальных изменений климата.

По данным Укргидрометцентра, средняя температура в Украине за последние 30 лет поднялась на 1,2 градуса. О возможных угрозах такого повышения рассказали в WWF-Украина, сообщает 24 канал.

Последствия потепления в Украине

Темпы повышения температуры воздуха в отдельных регионах Украины достигают 0,82 градуса за последнее десятилетие, в то время как в соседних странах этот показатель колеблется от 0,47 до 0,59 градуса за десять лет. Для северного полушария и Европы темпы роста еще ниже – соответственно 0,34 и 0,47 градуса.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Украине на сентябрь

Это приводит к увеличению угрозы засух в бассейне реки Дунай, которые становятся все более частыми и сильными. Это негативно влияет на водные ресурсы, угрожает экосистемам и усложняет жизнь местного населения, которое зависит от реки. Кроме того, регион сталкивается с усилением частоты и интенсивности наводнений. Прогнозы по изменению климата указывают на дальнейшее ухудшение ситуации.

Сочетание этих двух экстремальных явлений (избыток или недостаток воды) требует от стран Дунайского бассейна немедленных совместных действий по адаптации к изменениям климата и уменьшению рисков, связанных с засухами, – отмечают эксперты.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет погода в День Независимости в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!