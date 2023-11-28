В это время уже формируется речь: Ученые выяснили, что слышит ребенок в утробе матери

Те мирные месяцы, которые мы проводим в утробе матери перед рождением, могут быть периодом, во время которого мы развиваем навыки слушания и речи, указывает на новое исследование от экспертов из Университета Падуи в Италии. Исследователи обнаружили, что мозг новорожденных уже имеет определенные адаптации к языку матери и ее ритмам.

В рамках эксперимента 33 новорожденным, в возрасте от одного до пяти дней, слышали аудиосводку о Золотой длине и трех медведях, выполненных на французском, английском и испанском языках. С помощью электродов, расположенных на голове, они обнаружили, что мозговые паттерны новорожденных изменялись при прослушивании речи. Об этом пишет Sciense Alert.

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Примечательно, что во время воспроизведения французского языка было зафиксировано больше долгосрочных мозговых волн, связанных с восприятием и обработкой речи. Это свидетельствует о том, что даже недолго после рождения мы можем распознавать и воспринимать язык, который слышали еще в утробе матери.

"Эти результаты дают наиболее убедительные доказательства того, что языковой опыт уже формирует функциональную организацию детского мозга еще до рождения", – пишут исследователи в своем отчете.

Исследование также подчеркивает возможность обучения детей разным языкам еще до их рождения. Даже если мы способны изучать другие языки, отличные от того, на котором говорит мать, это свидетельство о том, что обучение языку начинается задолго до момента рождения.

Исследователи полагают, что будущие исследования могут рассматривать влияние других типов звуков, таких как музыка, на мозг новорожденных, а также провести подробный анализ нейронной активности в период после рождения.

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