В футуристическом стиле: KIA представила новый автомобиль K8 (фото)

Южнокорейский автопроизводитель Kia представил обновленную версию своего флагманского седана K8. Автомобиль получил существенные изменения в дизайне интерьера и экстерьера, а также новые технологические решения.

Облик обновленного Kia K8 стал более выразительным и спортивным. Автомобиль отличается новыми радиаторными решетками, оригинальными каплевидными фарами, светодиодной полосой, простирающейся по всей ширине передней части, и эффектными дисками колес, пишет de.motor1.

Вас также заинтересует: Стоит как однокомнатная в Киеве: Ford представил электромобиль Mustang Mach-E GT (фото)

Задняя часть также претерпела изменения: новые фонари и скрытые выхлопные патрубки придают автомобилю более современный вид. Следует отметить, что длина седана увеличилась на 35 мм и теперь составляет 5050 мм.

Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr

Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr

Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr

Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr

Салон Kia K8 также обновился. Водитель и пассажиры оценят новую переднюю панель, современный информационно-развлекательный комплекс, удобный блок управления климатом и стильный четырехспицевой руль.

Вас также заинтересует: На украинский рынок выходит Mitsubishi L200 нового поколения: преимущества модели

Под капотом обновленного Kia K8 устанавливается 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 198 лошадиных сил. Для тех, кто ищет более мощную версию, доступна модификация с 3,5-литровым двигателем, развивающим 300 лошадиных сил. Кроме того, в модельной гамме присутствует версия на сжиженном газе с мощностью 240 лошадиных сил.

Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr

Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr

Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr

Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr

Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr

Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr

Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Источник: kia.co.kr

По сравнению с обновлением Kia K8, стоит упомянуть новость о китайском бренде Tank. Компания готовится выпустить новую версию внедорожника Tank 400 с дизельным двигателем. Этот автомобиль получит 2,4-литровый турбодизель мощностью 186 лошадиных сил. Его дебют ожидается в конце августа на автосалоне в Чэнду.

Сколько стоит новая Kia K8?

За базовую модель придется выложить 27300 долларов, а за флагманскую уже от 37800 долларов.

Ранее эксперты выяснили, какие модели автомобилей раскупают украинцы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!