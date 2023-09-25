В Германии обнаружили стоянку эпохи мезолита с могилой мага-шамана

На востоке Германии, на вершине холма, была открыта давняя мезолитическая стоянка с могилой шамана в возрасте 9 000 лет. Эта археологическая находка расположена вблизи курортного города Бад-Дюрренберг и была найдена в ходе раскопок, проведенных исследователями из Управления по охране памятников и археологии земли Саксония-Ангальт.

Об этом пишет Newsweek.

На этой стоянке обнаружили редкие артефакты каменного века, среди которых выделяются качественные кремневые находки. Археологи также предполагают, что эта стоянка могла служить базой для охоты и исследование окрестных территорий может раскрыть еще много тайн мезолитических поселений.

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Могила шамана является особым объектом этих исследований и расположена на вершине холма на высоте более 300 футов. Считается, что шаман, возможно, принадлежал к социальной группе, проживавшей на этих территориях. Его похоронили вместе с женщиной и ребенком, и это свидетельствует об особом обряде.

Находки со стоянки, такие как головной убор из оленьих рогов и другие предметы позволяют выдвигать гипотезу о существовании в поселении женщины-шаманки. Археологи продолжают раскопки для получения большей информации об этом периоде мезолита и жизни того времени.

Это открытие важно для понимания истории и культуры людей, живших 9 000 лет назад, и добавляет новые детали к общей картине мезолитических времен.

Напомним, древние люди из человеческих черепов делали себе чаши для питья.

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