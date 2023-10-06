В Греции археологи раскопали гробницу сыновей друга Александра Македонского (фото и видео)

В Греции археологи раскопали древний город, основанный в конце 6 века до нашей эры. Ученые предполагают, что он существовал до 6 века нашей эры.

Как сообщает greekreporter, во время раскопок города были найдены постройки эллинистического периода, часть фортификационного сооружения, римская базилика с комплексом терм, мастерская по виноделию, остатки двух христианских церквей.

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Также археологи нашли несколько гробниц разных эпох, а еще – гробницу македонского типа, принадлежащую братьям Иппонакту и Диоскориду. Они были сыновьями Аполлодора, который, согласно историческим источникам, был другом Александра Македонского.

Издание пишет, что археологи надеются правильно определить название древнего города. Один из археологов Димитрий Маламиду заметил: "Мы надеемся, что благодаря новому исследованию появятся находки (надписи, монеты), которые позволят безопасно идентифицировать название города".

Маламиду заметил, что стратегическое расположение города между плодородной долиной реки Струма и склонами богатых рудой гор Кердиллион и Вертискос "способствовало его долгой и успешной истории".

Он говорит, что среди древнейших находок во время раскопок была найдена надпись, где упоминается слово "adamaϛ", термин, который относится к золоту и, вероятно, к его эксплуатации.

Археологическая команда говорит, что их цель – узнать больше об этом городе и определить его название.

Напомним, в Болгарии обнаружили уникальный скифский костяной скипетр.

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