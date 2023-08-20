В Греции обнаружили медные и глиняные фигурки в разрушенном старинном храме (фото)

В Греции археологи раскопали больше артефактов из развалин древнегреческого святилища Посейдона в Гелике, на северном побережье Пелопоннеса. Исследователи обнаружили медные и глиняные фигурки.

Город, остававшийся потерянным в древней лагуне более 2300 лет после того, как цунами уничтожил эту территорию, был вновь открыт в 2001 году. Об этом сообщает Greek reporter.

Древнегреческий город Гелике, член Ахейского союза, был основан в эпоху бронзы и внесен в "Иллиаду" Гомера в города, участвовавшие в Троянской войне. Святилище, которое, как полагают, было посвящено древнегреческому богу Посейдону и еще одному неизвестному божеству, было впервые раскопано в предыдущие сезоны исследований.

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В частности, была найдена медная фигурка собаки, вырытая из здания 8 века до нашей эры. Считается, что медные и глиняные фигурки, служившие приношениями богу, подтверждают, что это было известное место поклонения Геликонскому Посейдону.

Также была обнаружена женская статуэтка из глины и медная голова змеи, вероятно, из скипетра.

Арочное здание святилища, которое раскопали в последние годы, датируется 710 годом до н.э., а более старый алтарь – 750 годом до н.э., но находки двух новых зданий, найденных во время последнего сезона раскопок, подтверждают религиозное использование этого места еще с тех пор. ранее, примерно в 850 г. до н.э.

Напомним, ученые реконструировали лицо женщины, жившей 45 000 лет назад.

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