В Харькове зафиксировано 22 прилета, есть погибшие: подробности

Сегодня, 29 декабря, кафиры обстреливают Харьков . С самого утра сообщалось о взрывах и прилетах.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что атака не прекращается.

"Третья волна за сегодняшний день ударов по Харькову", - отметил он.

Харьков обстреливают двумя видами ракет – С-300 и Х-22. В настоящее время известно о 22 прилетах по городу. Предварительно по Киевскому и Холодногорскому районам, информация уточняется.

В результате ударов РФ погиб человек, еще семеро — в больнице.

"В больнице находятся семь раненых, один человек, к сожалению, погиб. Сейчас спасатели разбирают завалы", — сообщил Терехов.

По его словам, в результате ударов повреждены здания больницы, школы, жилые дома, отделения Новой почты, производственные предприятия.

Напомним, Россия всю ночь атаковала Украину дронами, под утро совершила пуски ракет.

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