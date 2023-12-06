В Херсонской области FPV-дроном уничтожен новейший российский ЗРК С-350 'Витязь' (видео)

В Херсонском направлении бойцы Сил обороны Украины ликвидировали новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь". Этот ЗРК российская армия приняла на вооружение в 2021 году.

Стоимость уничтоженной цели составляет более 130 млн. долларов. На вооружении русской армии такой техники всего несколько единиц.

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Видео уничтожения российского "Витязя" опубликовал Телеграм-канал zsuwar. Отмечается, что ЗРК поражен на Левобережье Херсона - "российские боевики подтянули его так близко к фронту, потому что хотели сбивать авиацию".

Ликвидацией цели занимались воины 11 бригады НГУ, подразделения БПЛА "Ласточка" экипажа "Самосуд".

"Полностью уничтожена пусковая и поражена еще одна машина. Стоимость более $130 млн — это самая дорогая пока цель поражена FPV-дроном", – говорится в сообщении.

Напомним, танкисты 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ эпически уничтожили позиции российских кафиров на одном из направлений фронта. Спецоперацию воины 63 ОМБр провели ночью, неожиданно для интервентов.

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