В Иерусалиме обнаружили финансовый документ возрастом 2000 лет (фото)

Около 120 лет назад два британских археолога в древнем Иерусалиме не заметили при раскопках надпись раннего римского периода. В среду, 17 мая, Израильское управление древностей обнародовало любопытную новость.

Археологи обнаружили финансовую надпись на разбитом фрагменте известняковой таблички. Он состоит из семи фрагментированных строчек, написанных ивритом, рядом с цифрами, сообщает Haaretz.com.

Израильское управление древностей предполагает, что это финансовая запись около 2000 лет назад. Теоретически это может быть квитанция.

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Одна строка содержит конец имени "Шимон", за которым следует еврейская буква "мэм". Другие строки содержат символы, представляющие числа, некоторым предшествуют буквы, которые, по мнению археологов, определяют денежные значения.

Контекст находки подтверждает интерпретацию этого фрагмента как финансовой записи: он был найден на нижней площади древнего города Иерусалима, вдоль ступенчатой улицы, которая была ключевой артерией древнего Иерусалима, сообщает орган из старины. Руины магазинов и домов вдоль него свидетельствуют о коммерческом характере этого района.

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