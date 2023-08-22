В Индии обнаружили древние останки одного из динозавров юрского периода (фото)

Команда археологов обнаружила в Индии первые в истории останки зауропода дикреозаврида. Окаменелость (частично спинной позвонок) была вырыта в пустыне Тар вблизи города Джайсалмер, штат Раджастан.

Предыдущие исследования показали, что в мезозойскую эру эта территория являлась береговой линией вдоль океана Тетис. Недавно найденную окаменелость датировали около 167 миллионов лет назад и идентифицировали как представителя дикреозавридов, сообщает Phys.org.

Представители этого вида были группой динозавров с длинной шеей, питавшихся растительностью. Это первый член группы, найденный в Индии, и самый старый в мире.

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Команда назвала свою новенькую находку Tharosaurus indicus. Они отмечают, что дикреозавриды являются частью большей группы, называемой диплодокоидами, у всех которых были длинные тела, шеи и шипы на задней части шеи.

Исследователи отмечают, что T. indicus. имеет некоторые небольшие отличия от других в своей группе, например длинное углубление на боковой части костей шеи и нервные шипы, которые, как считают, указывают на то, что у него были уникально направлены шипы. У него также была передняя поверхность позвонка, напоминавшая сердце у его копчика.

Напомним, у берегов Антарктиды обнаружена морская антарктическая "перьяная" звезда с 20 "руками". Это существо было до сих пор неизвестно.

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